Не в Италии. Коваленко определился, в каком чемпионате хочет продолжить карьеру
Неожиданный выбор хавбека
Фото: Емполі
Экс-хавбек "Шахтера", "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко склоняется к тому, чтобы продолжить выступления в МЛС, пишет Sport.ua.
Сейчас агенты игрока ищут возможные варианты трудоустройства за океаном. Однако местные клубы не готовы предлагать Коваленко такие условия, которые были у него в Италии.
Согласно данным источника, Коваленко имеет предложение от клуба турецкой Суперлиги, который готов дать хороший личный контракт, однако украинец пока не готов ехать в Турцию.
Ранее сообщалось, что Коваленко очень придирчиво относится к предложениям дальнейшего трудоустройства и хочет остаться в Италии.
Напомним, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он защищал цвета "Специи".
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