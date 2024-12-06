Не в Италии. Коваленко определился, в каком чемпионате хочет продолжить карьеру

Экс-хавбек "Шахтера", "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко склоняется к тому, чтобы продолжить выступления в МЛС, пишет Sport.ua.

Сейчас агенты игрока ищут возможные варианты трудоустройства за океаном. Однако местные клубы не готовы предлагать Коваленко такие условия, которые были у него в Италии.

Согласно данным источника, Коваленко имеет предложение от клуба турецкой Суперлиги, который готов дать хороший личный контракт, однако украинец пока не готов ехать в Турцию.

Ранее сообщалось, что Коваленко очень придирчиво относится к предложениям дальнейшего трудоустройства и хочет остаться в Италии.

Напомним, что Коваленко летом досрочно покинул "Аталанту", расторгнув контракт. Предыдущий сезон Виктор провел на правах аренды в "Эмполи", где в 17 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также он защищал цвета "Специи".