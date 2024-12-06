"Ему нужны были...". В Словакии рассказали о странных требованиях Жерсона

Менеджер "Слована" Питер Мриглот рассказал о деталях перехода скандального нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеша в словацкий клуб.

"Как только я вышел из машины, понял, что это будет непросто. Во время поездки я получил его требования. Ему нужен был шестикомнатный дом, он хотел пианино и другие вещи. Нам почти удалось найти все, но он закончил прежде, чем успел обосноваться.

Мы нашли ему пятикомнатную квартиру с собственным лифтом и пианино. Рядом была еще трехкомнатная квартира, которую он хотел использовать для водителя и семьи. Другим же игрокам было достаточно двухкомнатных квартир. Те же, кто имел семью, просили трехкомнатную. Мы работаем с одним отелем, где он установил рекорд как игрок, проведший там больше всего ночей", – рассказал Мриглот в подкасте My sme Slovan Bratislava.