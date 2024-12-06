"Ему нужны были...". В Словакии рассказали о странных требованиях Жерсона
Непростой характер
TASR - Martin Baumann
Менеджер "Слована" Питер Мриглот рассказал о деталях перехода скандального нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеша в словацкий клуб.
"Как только я вышел из машины, понял, что это будет непросто. Во время поездки я получил его требования. Ему нужен был шестикомнатный дом, он хотел пианино и другие вещи. Нам почти удалось найти все, но он закончил прежде, чем успел обосноваться.
Мы нашли ему пятикомнатную квартиру с собственным лифтом и пианино. Рядом была еще трехкомнатная квартира, которую он хотел использовать для водителя и семьи. Другим же игрокам было достаточно двухкомнатных квартир. Те же, кто имел семью, просили трехкомнатную. Мы работаем с одним отелем, где он установил рекорд как игрок, проведший там больше всего ночей", – рассказал Мриглот в подкасте My sme Slovan Bratislava.
Напомним, Жерсон выступал за "Слован" с февраля до мая 2024 года, и забил за это время пять голов в восьми матчах. Сейчас 29-летний люксембуржец защищает цвета китайского "Гуанси Халиао" на правах аренды.
Контракт Родригеса с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года.
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