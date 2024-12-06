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Шаблий - о будущем Мудрика: "Сейчас он является игроком Челси"

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Агент украинского вингера дал интервью английскому изданию

Шаблий - о будущем Мудрика: "Сейчас он является игроком Челси"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В эксклюзивном интервью для издания The Standard Вадим Шаблий, агент Михаила Мудрика, рассказал о будущем 23-летнего украинского вингера.

"Это очевидно, что такие игроки, как Миша, всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов. Он тот футболист, который благодаря своим игровым качествам может повлиять на результат матча. Мудрик чувствует игру, умеет брать на себя ответственность, быстро принимает решения на поле".

"Для него жизненно важно получать удовольствие от игры и чувствовать, что ему доверяют. Я абсолютно убежден, что он покажет все свои лучшие футбольные качества. Но на данный момент у него контракт с "Челси", и все его мысли сейчас о том, как закрепиться в стартовом составе команды".

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Напомним, что летом 2024 года Мудрик сменил своих представителей, присоединившись к агентству ProStar, которым руководит Вадим Шаблий. "Я рад, что Михаил стал нашим клиентом, — говорит Шаблий. Он талантливый и уникальный игрок с большими амбициями".

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Добавим, что в этом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 ассистов в 15 матчах за "Челси" во всех турнирах. Его стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Вадим Шаблий Михаил Мудрик
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Андрей Журба
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