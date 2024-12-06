Агент Мудрика и Судакова считает, что рынок украинских футболистов еще не раскрыл весь свой потенциал

По мнению Вадима Шаблия, руководителя агентства ProStar, украинский футбольный рынок еще не раскрыл весь свой потенциал, поэтому они расширяют свою деятельность, открывая новые офисы по всей Европе, стремясь пролить свет на таланты из Украины.

"В Украине есть много молодых талантливых игроков, которые ждут своего шанса, чтобы проявить себя в Европе. Я считаю, что украинский рынок еще не полностью раскрыл свой потенциал для клубов Европы. Но сейчас отношение к украинским игрокам заметно меняется — они становятся дороже на трансферном рынке".

"Думаю, что интерес к украинскому рынку вырос благодаря нескольким талантливым молодым футболистам и их выступлениям на европейской арене. Я думаю, что в ближайшее время мы можем ожидать больше украинских игроков, которые будут привлекать внимание клубов из Европы", — добавил Шаблий.

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Отметим, что Вадим Шаблий руководит одним из крупнейших агентств в Европе. У него более 700 клиентов, среди которых есть вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик и плеймейкер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков. Он запустил свое агентство ProStar еще в 2015 году.