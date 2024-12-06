Рома опубликовала заявку на игру с Лечче. Попал ли в нее Довбик?

Итальянская "Рома" опубликовала официальный список игроков, которые будут готовиться к матчу 15-го тура Серии А против "Лечче".

Ранее Клаудио Раньери говорил, что участие Артема Довбика в следующем матче под вопросом, поскольку украинский нападающий чувствовал себя не слишком хорошо из-за болезни. Несмотря на заявление наставника "джалороси" во время своей вчерашней пресс-конференции, 27-летний форвард попал в окончательную заявку своей команды на игру.

Напомним, что матч между "Ромой" и "Лечче" состоится уже завтра, 7-го декабря. Начало игры в 21:45.

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В этом сезоне Довбик провел 13 матчей в чемпионате Италии, забив 4 гола и отдав один ассист.