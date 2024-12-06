  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Рома опубликовала заявку на игру с Лечче. Попал ли в нее Довбик?
В тренде

Рома опубликовала заявку на игру с Лечче. Попал ли в нее Довбик?

Наши за границей
Обновлено

Известно, будет ли готовиться украинец к матчу

Рома опубликовала заявку на игру с Лечче. Попал ли в нее Довбик?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Рома" опубликовала официальный список игроков, которые будут готовиться к матчу 15-го тура Серии А против "Лечче".

Ранее Клаудио Раньери говорил, что участие Артема Довбика в следующем матче под вопросом, поскольку украинский нападающий чувствовал себя не слишком хорошо из-за болезни. Несмотря на заявление наставника "джалороси" во время своей вчерашней пресс-конференции, 27-летний форвард попал в окончательную заявку своей команды на игру.

Напомним, что матч между "Ромой" и "Лечче" состоится уже завтра, 7-го декабря. Начало игры в 21:45.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Довбик провел 13 матчей в чемпионате Италии, забив 4 гола и отдав один ассист.

По теме
yellow-arrow
Украинский защитник спас свою команду на последней минуте матча с обидчиком Динамо в Лиге Европы
yellow-arrow
Агент Мудрика и Судакова считает, что рынок украинских футболистов еще не раскрыл весь свой потенциал
yellow-arrow
Не в Италии. Коваленко определился, в каком чемпионате хочет продолжить карьеру
Артем Довбик Рома (Италия) Лечче
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS Roma
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости