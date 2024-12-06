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Украинский защитник спас свою команду на последней минуте матча с обидчиком Динамо в Лиге Европы

Наши за границей

Месть от воспитанника

Украинский защитник спас свою команду на последней минуте матча с обидчиком Динамо в Лиге Европы

fkteplice.cz

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Теплице" Егор Цыкало принес своей команде ничью в выездном матче перенесенного 8-го тура чемпионата Чехии против "Виктории" Пльзень (1:1).

Забитым мячом украинец отметился на последней, 90+4-й минуте. Стоит отметить, что с концовки первого тайма "Теплице" играл в меньшинстве.

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Напомним, что Цыкало - воспитанник "Динамо". В прошлый четверг киевляне проиграли "Виктории" (1:2) в Лиге Европы.

На счету 23-летнего центрбека 2 гола в 10 матчах в нынешнем сезоне.

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Наши за границей Виктория (Пльзень) Теплице (Чехия) гол
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