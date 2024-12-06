Украинский защитник спас свою команду на последней минуте матча с обидчиком Динамо в Лиге Европы
Месть от воспитанника
fkteplice.cz
Центральный защитник "Теплице" Егор Цыкало принес своей команде ничью в выездном матче перенесенного 8-го тура чемпионата Чехии против "Виктории" Пльзень (1:1).
Забитым мячом украинец отметился на последней, 90+4-й минуте. Стоит отметить, что с концовки первого тайма "Теплице" играл в меньшинстве.
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Напомним, что Цыкало - воспитанник "Динамо". В прошлый четверг киевляне проиграли "Виктории" (1:2) в Лиге Европы.
На счету 23-летнего центрбека 2 гола в 10 матчах в нынешнем сезоне.
???? Specialisté na góly last minut, tak to jsme my! Tentokrát v podání Yehora Tsykala!— FK Teplice (@FK_Teplice) December 5, 2024
#️⃣ #fkteplice #chanceliga #PLZTEP pic.twitter.com/jQBsdZNjk4
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