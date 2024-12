Украинский защитник спас свою команду на последней минуте матча с обидчиком Динамо в Лиге Европы

Центральный защитник "Теплице" Егор Цыкало принес своей команде ничью в выездном матче перенесенного 8-го тура чемпионата Чехии против "Виктории" Пльзень (1:1).

Забитым мячом украинец отметился на последней, 90+4-й минуте. Стоит отметить, что с концовки первого тайма "Теплице" играл в меньшинстве.

Напомним, что Цыкало - воспитанник "Динамо". В прошлый четверг киевляне проиграли "Виктории" (1:2) в Лиге Европы.

На счету 23-летнего центрбека 2 гола в 10 матчах в нынешнем сезоне.

???? Specialisté na góly last minut, tak to jsme my! Tentokrát v podání Yehora Tsykala!

#️⃣ #fkteplice #chanceliga #PLZTEP pic.twitter.com/jQBsdZNjk4