Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть против Реала и Ливерпуля

Главный тренер "Жироны" Мичел подтвердил, что украинский вингер команды Виктор Цыганков из-за травмы пропустит ближайшие матчи против "Реала" и "Ливерпуля".

"К сожалению, мы вылетели из Кубка Испании, но осталось еще два турнира. В матче с "Реалом" Цыганков не сыграет, не сыграет и Анхель, Солис под вопросом.

Ожидаю увидеть лучшую версию "Реала". Готов вернуться Винисиус, у них есть Мбаппе, Беллингем и другие. Нужно провести хороший матч и надеяться, что соперник не использует много шансов, потому что возможностей забить у них всегда хватает. Они проиграли в прошлом туре, но это не значит, что у них кризис.

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Сразу после "Реала" будет "Ливерпуль" в Лиге чемпионов? Фанам нужно этим наслаждаться, радоваться такому моменту. Мы рады, что сыграем с командами такого уровня, это рост наших футболистов", – сказал Мичел.