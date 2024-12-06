Мареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика
Михаил все еще болеет
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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска перед матчем АПЛ с "Тоттенхэмом", который состоится в воскресенье, 8 декабря, рассказал о травмированных игроках команды, отметив, что украинец Михаил Мудрик все еще болеет.
"Рис Джеймс и Уэсли Фофана оба медленно идут на поправку. Они все еще далеки от возвращения в строй. Кроме того, все еще болен Миша Мудрик. С остальным составом все в порядке", - сказал Мареска.
Напомним, что недавний матч "Челси" против "Саутгемптона" Мудрик пропустил из-за вируса.
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Источник:ФК Челси
Опубликовал: Михаил Черныш
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