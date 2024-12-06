Мареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска перед матчем АПЛ с "Тоттенхэмом", который состоится в воскресенье, 8 декабря, рассказал о травмированных игроках команды, отметив, что украинец Михаил Мудрик все еще болеет.

"Рис Джеймс и Уэсли Фофана оба медленно идут на поправку. Они все еще далеки от возвращения в строй. Кроме того, все еще болен Миша Мудрик. С остальным составом все в порядке", - сказал Мареска.

Напомним, что недавний матч "Челси" против "Саутгемптона" Мудрик пропустил из-за вируса.