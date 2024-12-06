  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Мареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика
В тренде

Мареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика

Наши за границей
Обновлено

Михаил все еще болеет

Мареска перед матчем с Тоттенхэмом рассказал о болезни Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска перед матчем АПЛ с "Тоттенхэмом", который состоится в воскресенье, 8 декабря, рассказал о травмированных игроках команды, отметив, что украинец Михаил Мудрик все еще болеет.

Читайте такжеШаблий - о будущем Мудрика: Сейчас он является игроком Челси

"Рис Джеймс и Уэсли Фофана оба медленно идут на поправку. Они все еще далеки от возвращения в строй. Кроме того, все еще болен Миша Мудрик. С остальным составом все в порядке", - сказал Мареска.

Напомним, что недавний матч "Челси" против "Саутгемптона" Мудрик пропустил из-за вируса.

По теме
yellow-arrow
Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть против Реала и Ливерпуля
yellow-arrow
Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Эвертон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 07.12.2024
Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Челси
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости