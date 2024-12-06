Украинский президент зарубежного клуба: пригласил экс-игрока Динамо и хочет в Лигу чемпионов

Кишиневский "Зимбру" – необычный клуб. Его президентом является украинец Андрей Семенчук, который рассказал о еврокубковых амбициях клуба, кадровых акцентах в комплектовании команды и украинских представителей.

– Какие задачи стоят перед клубом?

– При моем руководстве клуб в течение двух лет принимает участие в еврокубках. Пока это были игры квалификационных раундов Лиги конференций. В этом сезоне перед командую стоит задача выйти в отборочные игры Лиги Чемпионов. То есть стать чемпионом Молдовы.

– В составе "Зимбру" играет Денис Дедечко. Правда, что вы интересуетесь другими опытными украинскими футболистами?

– Да, Денис Дедечко играет в "Зимбру". Это опытный футболист, усиливающий клуб. Мне бы хотелось видеть больше украинских игроков в нашей команде, ведь в Украине сильные футбольные традиции.

Клуб "Зимбру" действительно интересуется футболистами из Украины и вел переговоры с некоторыми из них. Думаю, в ближайшее время мы увидим украинских игроков в составе "Зимбру".

- Правда ли, что у вашего клуба есть интерес к Беседину, Гармашу и Пластуну?

– У меня нет никакой информации об этих игроках.

– Рассматриваете ли вы гипотетически приглашение украинского тренера?

– Летом, когда мы рассматривали кандидатуры главных тренеров, среди них были специалисты Украины, однако свой выбор остановили на наставнике из Турции. И, по нашему мнению, он усилит команду.

– Молдова помнит успех Юрия Вернидуба с "Шерифом". Тогда в его команде играло много разных легионеров. Для "Зимбру" это рабочая схема?

– "Зимбру", конечно, усиливается легионерами, но клуб хочет играть и воспитанникам собственной академии. Наша молодежь не только регулярно вовлекается в тренировки основной команды, воспитанники "Зимбру" постоянно в стартовом составе команды на матчах и достойно проявляют себя в чемпионате.

Мы хотим сохранить баланс между иностранными игроками и футболистами из Молдовы.

– Пресс-службой клуба также руководит украинка Галина Третяк (известная по плодотворной работе в ФК "Александрия"). Как она попала в "Зимбру"?

– Это случай, когда целые клуба и специалиста совпали. Мы нуждались в развитии коммуникаций, Галина имела серьезный опыт в этой сфере, в частности в футболе. Летом мы встретились, пообщались и поняли, что наше сотрудничество может быть плодотворным. С сентября Галина возглавляет пресс-службу "Зимбру".