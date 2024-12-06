Болгарский клуб продолжает вести с Динамо переговоры по Цитаишвили
Игроком интересуется ЦСКА из Софии
фото из соцсетей
Вингер "
Болгарские СМИ ранее уже писал и о том, что по игроку ведет переговоры местный ЦСКА.
Теперь же стали известны новые подробности возможного перехода грузинского хавбека в болгарский клуб.
Портал Granadaenjuego, ссылаясь на журналиста Методи Шуманова, информирует, что скауты ЦСКА уже побывали на четырех поединках этого сезона с участием Цитаишвили и остались очень довольны его игрой.
Отмечается, что стороны продолжают переговоры о возможном трансфере игрока.
Цитаишвили присоединился к "Гранаде" летом 2024 года. Арендное соглашение с испанцами рассчитано на один год. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Лавров: Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения
- "Они ушли из нашей жизни навсегда". Экс-голкипер Динамо и Днепра высказался о Каладзе и Тимощуке
- Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку