Болгарский клуб продолжает вести с Динамо переговоры по Цитаишвили

Вингер " Динамо " Георгий Цитаишвили, который сейчас играет на правах аренды за испанскую "Гранаду", может сменить клубную прописку.

Болгарские СМИ ранее уже писал и о том, что по игроку ведет переговоры местный ЦСКА.

Теперь же стали известны новые подробности возможного перехода грузинского хавбека в болгарский клуб.

Портал Granadaenjuego, ссылаясь на журналиста Методи Шуманова, информирует, что скауты ЦСКА уже побывали на четырех поединках этого сезона с участием Цитаишвили и остались очень довольны его игрой.

Отмечается, что стороны продолжают переговоры о возможном трансфере игрока.

Цитаишвили присоединился к "Гранаде" летом 2024 года. Арендное соглашение с испанцами рассчитано на один год. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.