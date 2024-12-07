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Тренер Слована – об Игнатенко: Начало было для него непростым. Весной он будет еще лучше

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В команде верят в прогресс футболиста

Тренер Слована – об Игнатенко: Начало было для него непростым. Весной он будет еще лучше

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Слована" Владимир Вайсс похвалил украинского полузащитника своей команды Даниила Игнатенко за игру в матче 12-го тура чемпионата Словакии против "Комарно".

“Практически он приехал к нам из отпуска и почти не тренировался. Поэтому начало было для него непростым. Его обычная позиция на поле – это шестерка, но мне хотелось попробовать что-нибудь новое. Если бы нам пришлось играть с тремя центрбеками с мадридским "Атлетико", его можно было бы использовать там. Он сыграл отлично”.

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“Он гораздо лучше готов, чем тогда, когда приехал, и я верю, что весной он будет еще лучше. Даниил – отличный футболист, поэтому мы его взяли. Он сильный, у него отличный удар головой, он сильный в единоборствах, не сдатся”, – заявил Вайсс.

Во встрече против "Комарно" Игнатенко отличился первым голом в чемпионате Словакии.

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Источник:
Sport.sk
Опубликовал: Александр Симченко
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