Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А

Гульельмо Тимпано оценил выступление украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в поединке против бергамасков.

"Я вам скажу так: Довбик был посмешищем в матче с "Аталантой", и нет сомнений, что его игра заставила болельщиков на трибунах нервничать. Но потенциально по абсолютным показателям Довбик является не просто одним из сильнейших, а лучшим форвардом в Серии А", – сказал Тимпано.

Один из журналистов в студии утверждал, что Довбик будет способен проявить себя как сильнейший нападающий только в случае, если "Рома" окажется в Серии Б. Другой собеседник добавил, что в "Интере" три из четырех форвардов значительно сильнее украинца.