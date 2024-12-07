  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А
В тренде

Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А

Наши за границей
Обновлено

Неоднозначное мнение

Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гульельмо Тимпано оценил выступление украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в поединке против бергамасков.

"Я вам скажу так: Довбик был посмешищем в матче с "Аталантой", и нет сомнений, что его игра заставила болельщиков на трибунах нервничать. Но потенциально по абсолютным показателям Довбик является не просто одним из сильнейших, а лучшим форвардом в Серии А", – сказал Тимпано.

Читайте такжеВоспитанник Ромы – о Довбике: Игрок, за которого заплатили такую ​​сумму, должен что-то приносить команде

Один из журналистов в студии утверждал, что Довбик будет способен проявить себя как сильнейший нападающий только в случае, если "Рома" окажется в Серии Б. Другой собеседник добавил, что в "Интере" три из четырех форвардов значительно сильнее украинца.

По теме
yellow-arrow
Тренер Слована – об Игнатенко: Начало было для него непростым. Весной он будет еще лучше
yellow-arrow
Болгарский клуб продолжает вести с Динамо переговоры по Цитаишвили
yellow-arrow
Украинский президент зарубежного клуба: пригласил экс-игрока Динамо и хочет в Лигу чемпионов
Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TVPLAY
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости