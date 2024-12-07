Итальянский журналист: Довбик был посмешищем с Аталантой, но потенциально это лучший форвард в Серии А
Неоднозначное мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гульельмо Тимпано оценил выступление украинского форварда "Ромы" Артема Довбика в поединке против бергамасков.
"Я вам скажу так: Довбик был посмешищем в матче с "Аталантой", и нет сомнений, что его игра заставила болельщиков на трибунах нервничать. Но потенциально по абсолютным показателям Довбик является не просто одним из сильнейших, а лучшим форвардом в Серии А", – сказал Тимпано.
Один из журналистов в студии утверждал, что Довбик будет способен проявить себя как сильнейший нападающий только в случае, если "Рома" окажется в Серии Б. Другой собеседник добавил, что в "Интере" три из четырех форвардов значительно сильнее украинца.
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