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Пять украинских игроков попали в стартовый составе Лехии на матч Чемпионата Польши

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Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени

Пять украинских игроков попали в стартовый составе Лехии на матч Чемпионата Польши

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пять украинских игроков попало в стартовый состав "Лехии" на матч Чемпионата Польши.

"Лехия" примет Шльонськ Вроцлав в 18-м туре Экстраклясы. В стартовом составе хозяев пять украинских игроков.

Вратарь Богдан Сарнавский, полузащитник Иван Желишко и Антон Царенко, атакующие игроки Максим Хлан и Богдан Вьюнник попали в старт польского клуба.

К началу матча "Лехия" занимает 17-е место, "Шльонськ Вроцлав" - на 18-м месте. Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени. Трансляция – на Киевстар ТВ.

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Лехия (Гданьск)
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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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