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Брентфорд сыграет с Ньюкаслом: попал ли Ярмолюк второй раз подряд в стартовый состав пчел?

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Брентфорд сыграет с Ньюкаслом: попал ли Ярмолюк второй раз подряд в стартовый состав пчел?

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 15 тура АПЛ "Брентфорд" встретится с "Ньюкасл Юнайтед". Украинец Егор Ярмолюк выйдет на этот поединок в старте “пчел”.

Второй раз полузащитник появится в основе. В прошлом туре против "Астон Виллы" он провел на поле 64 минуты. В общей сложности на его счету 10 сыгранных матчей в текущем сезоне АПЛ.

Перед встречей “Брентфорд” идет на 11 позиции в турнирной таблице, а “Ньюкасл” занимает 12 место. У команд по 20 очков.

Старт матча запланирован на 17:00.

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Брентфорд (Лондон) Ньюкасл Егор Ярмолюк
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