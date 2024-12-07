Брентфорд сыграет с Ньюкаслом: попал ли Ярмолюк второй раз подряд в стартовый состав пчел?

В матче 15 тура АПЛ "Брентфорд" встретится с "Ньюкасл Юнайтед". Украинец Егор Ярмолюк выйдет на этот поединок в старте “пчел”.

???? Your Bees to take on Newcastle pic.twitter.com/ZHfqOzjzLb — Brentford FC (@BrentfordFC) December 7, 2024

Второй раз полузащитник появится в основе. В прошлом туре против "Астон Виллы" он провел на поле 64 минуты. В общей сложности на его счету 10 сыгранных матчей в текущем сезоне АПЛ.

Перед встречей “Брентфорд” идет на 11 позиции в турнирной таблице, а “Ньюкасл” занимает 12 место. У команд по 20 очков.

Старт матча запланирован на 17:00.