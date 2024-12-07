Брентфорд сыграет с Ньюкаслом: попал ли Ярмолюк второй раз подряд в стартовый состав пчел?
Достойный соперник, который недавно отобрал очки у "Ливерпуля"
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 15 тура АПЛ "Брентфорд" встретится с "Ньюкасл Юнайтед". Украинец Егор Ярмолюк выйдет на этот поединок в старте “пчел”.
???? Your Bees to take on Newcastle pic.twitter.com/ZHfqOzjzLb— Brentford FC (@BrentfordFC) December 7, 2024
Второй раз полузащитник появится в основе. В прошлом туре против "Астон Виллы" он провел на поле 64 минуты. В общей сложности на его счету 10 сыгранных матчей в текущем сезоне АПЛ.
Перед встречей “Брентфорд” идет на 11 позиции в турнирной таблице, а “Ньюкасл” занимает 12 место. У команд по 20 очков.
Старт матча запланирован на 17:00.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший форвард Динамо, Шахтера и сборной Украины объявив о завершении карьеры
- Вторая партия истребителей F-16 от Дании уже прибыла в Украину – Зеленский
- Болезнь Мудрика, состояние Кейна перед Шахтером и слухи о Калюжном в дубле. Главные новости за 6 декабря
- Украинский президент зарубежного клуба: пригласил экс-игрока Динамо и хочет в Лигу чемпионов
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000