Муниципалитет Милана наградил Шевченко специальной золотой медалью – ФОТО
За вклад на футбольном поле и вне его
Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
Бывший нападающий "Динамо", "Челси", "Милана" и сборной Украины и нынешний президент УАФ Андрей Шевченко получил награду от города Милан. Об этом сам он и сообщил на своей странице в Instagram.
Миланский муниципалитет наградил Андрея Николаевича золотой медалью "За гражданские заслуги". В том числе вспомнили о его достижениях во время выступлений за Милан, помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения и за то, что является примером вдохновения на поле и вне его.
"Спасибо большое, Милан", - так прокомментировал награду Шевченко.
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Источник:Instagram Шевченка
Опубликовал: Максим Кучер
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