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Муниципалитет Милана наградил Шевченко специальной золотой медалью – ФОТО

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За вклад на футбольном поле и вне его

Муниципалитет Милана наградил Шевченко специальной золотой медалью – ФОТО

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо", "Челси", "Милана" и сборной Украины и нынешний президент УАФ Андрей Шевченко получил награду от города Милан. Об этом сам он и сообщил на своей странице в Instagram.

Миланский муниципалитет наградил Андрея Николаевича золотой медалью "За гражданские заслуги". В том числе вспомнили о его достижениях во время выступлений за Милан, помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения и за то, что является примером вдохновения на поле и вне его.

"Спасибо большое, Милан", - так прокомментировал награду Шевченко.

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Андрей Шевченко Милан
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Источник:
Instagram Шевченка
Опубликовал: Максим Кучер
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