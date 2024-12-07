Муниципалитет Милана наградил Шевченко специальной золотой медалью – ФОТО

Бывший нападающий "Динамо", "Челси", "Милана" и сборной Украины и нынешний президент УАФ Андрей Шевченко получил награду от города Милан. Об этом сам он и сообщил на своей странице в Instagram.

Миланский муниципалитет наградил Андрея Николаевича золотой медалью "За гражданские заслуги". В том числе вспомнили о его достижениях во время выступлений за Милан, помощь украинцам после начала полномасштабного вторжения и за то, что является примером вдохновения на поле и вне его.