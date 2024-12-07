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Восстановился ли Яремчук? Известна судьба нападающего на очередной матч Суперлиги Греции

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Команда будет пытаться закрепиться на 1-м месте

Восстановился ли Яремчук? Известна судьба нападающего на очередной матч Суперлиги Греции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук не попал в заявку команды на матч 14-го тура Суперлиги Греции против "Волоса".

Роман до сих пор восстанавливается от травмы носа, которую получил в конце ноября в игре Лиги Европы со "Стяуа" (0:0). К слову, это будет 3-й подряд пропущенный поединок.

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Сейчас "Олимпиакос" занимает 1-е место в чемпионате. Команда имеет трехочковое преимущество от ближайшего преследователя.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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