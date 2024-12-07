Дела плохи. Русин долгое время не играет за основу Сандерленда

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин в очередной раз провел на скамейке запасных матч команды. Сегодня, 7-го декабря, "Сандерленд" победил "Сток Сити" (2:1) в рамках 19-го тура Чемпионшипа.

Последний раз Назарий получал игровые минуты за первую команду "Сандерленда" более 2 месяцев назад. Отметим, что 4-го декабря нападающий сыграл 90 минут за "Сандерленд" U21.

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В текущем сезоне Русин имеет в активе 7 матчей за главную команду и 2 поединка за молодежную. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027-го года.