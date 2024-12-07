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Дела плохи. Русин долгое время не играет за основу Сандерленда

Наши за границей

Хотя недавно сыграл за команду U21

Дела плохи. Русин долгое время не играет за основу Сандерленда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин в очередной раз провел на скамейке запасных матч команды. Сегодня, 7-го декабря, "Сандерленд" победил "Сток Сити" (2:1) в рамках 19-го тура Чемпионшипа.

Последний раз Назарий получал игровые минуты за первую команду "Сандерленда" более 2 месяцев назад. Отметим, что 4-го декабря нападающий сыграл 90 минут за "Сандерленд" U21.

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В текущем сезоне Русин имеет в активе 7 матчей за главную команду и 2 поединка за молодежную. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027-го года.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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