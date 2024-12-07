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Гол украинца принес польской Лехии долгожданную победу

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Гол украинца принес польской Лехии долгожданную победу

shakhtar.com

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Украинский нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник отметился голом в матче 18-го тура Экстраклясы против "Шленска" из Вроцлава. Этот мяч был единственным в матче, а значит победным.

"Лехия" побеждает впервые за последние 11 матчей. Команда занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате. До безопасной зоны - 3 очка.

В этом сезоне 22-летний Вьюнник сыграл 17 поединков за "Лехию" и забил 4 гола. Напомним, в прошлом сезоне Богдан выступал за "Шахтер".

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Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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