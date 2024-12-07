Гол украинца принес польской Лехии долгожданную победу
Пока что у команды дела в чемпионате плохие
shakhtar.com
Украинский нападающий "Лехии" Богдан Вьюнник отметился голом в матче 18-го тура Экстраклясы против "Шленска" из Вроцлава. Этот мяч был единственным в матче, а значит победным.
Українець Богдан В'юннік забиває переможний гол Лехії в чемпіонаті Польщі.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) December 7, 2024
Відео - Київстар ТБ pic.twitter.com/11fpsf5wf1
"Лехия" побеждает впервые за последние 11 матчей. Команда занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате. До безопасной зоны - 3 очка.
В этом сезоне 22-летний Вьюнник сыграл 17 поединков за "Лехию" и забил 4 гола. Напомним, в прошлом сезоне Богдан выступал за "Шахтер".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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