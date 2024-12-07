"Это специфическая команда". Кочергин рассказал о выступлениях в Ракуве

Украинский полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин в интервью для Sport.ua рассказал о своей команде и очертил личную роль в игре.

- Влад, впервые за полтора месяца вы отметились голом и ассистом за "Ракув". Как прокомментируете такие результаты?

- Доволен, конечно, что мне удалось сделать результативные действия. Хотелось бы больше, но я уже долгое время играю на такой позиции, где от меня все-таки больше ожидается игры с мячом, чем таких результативных действий. Но всегда приятно забивать или отдавать голевые передачи.

- То есть, делать результативные действия сейчас - это не ваша основная задача?

- Мы играем по схеме 3-4-3. Ранее, играя в центре поля на позиции "восьмерки", я также действовал на позиции "десятки". А, когда я играю в роли "десятки", то, естественно, я нахожусь ближе к воротам и меньше каких-то оборонительных действий выполняю, не так низко сажусь в обороне. Поэтому тогда у меня появляется больше шансов отмечаться голами или ассистами. А сейчас я играю больше на другой позиции, которая предполагает, что я больше буду участвовать в оборонительных действиях, чтобы получать мяч. На обеих позициях есть свои плюсы и минусы. Когда я играю в роли "восьмерки", я больше времени провожу с мячом и развиваю атаки. А когда я выступаю на поле "десяткой", это повышает мои шансы сыграть один в один, обыграть соперников, забить, отдать голевую передачу, а также обострять как-то игру. Когда у нас получается вытеснить соперника на их половину поля, тогда тренер требует от меня, чтобы я тоже больше подключался к атакующим действиям и приближался к штрафной площадке соперника. И в таком случае от меня ждут или удара с дистанции, или каких-то креативных действий.

- Сейчас "Ракув" идет на втором месте в польской Экстраклассе. Какие задачи у вашей команды? Хотите повторить успех сезона 2022/2023, когда вы выиграли чемпионат Польши?

- Да, перед нами стоит задача бороться за чемпионский титул. Что касается шансов, то на данный момент мы идем на втором месте. Это дает нам возможность бороться за чемпионство.

- Хочется ли с "Ракувом" сыграть в Лиге чемпионов?

- Наверное, рано об этом еще думать. Надо сначала занять первое место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Понятно, что хочется сыграть в Лиге чемпионов! В прошлом сезоне немного нам не хватило. В решающем противостоянии мы проиграли "Копенгагену" по сумме двух встреч 1:2. Я считаю, что слишком легко датчане забили те мячи.

- Что скажете о главном тренере "Ракува" Мареке Папшуне?

- Он очень хороший тренер. Он тактически подкован и обращает внимание на мелочи, которые помогают футболистам и в принципе команде становиться лучше. Это тренер, который пытается выжать максимум из каждого футболиста, чтобы он выкладывался, старался и прогрессировал. Так же Марек Папшун относится и к себе. Он требует от себя то же, как и от других, а, может, даже больше. Он трудоголик, который всегда пытается прогрессировать и внедрять какие-то новые идеи.

- А общаетесь вы на каком языке?

- На польском.

- Польский язык у вас на каком уровне?

- Он у меня почти с самого начала был на хорошем уровне.

- "Ракув" меньше всего пропускает. Всего 9 голов в 17 матчах этого сезона Экстраклассы, а вратарь Кацпер Треловски лучший по клин-шитам (10). В этом есть и ваша заслуга, получается?

- Позиция, на которой я играю, также отвечает за оборонительные действия. Это не нападающий, который практически не возвращается назад. А полузащитник в нашей схеме, конечно, будет возвращаться. Конечно, мы довольны таким результатом. Вот в трех матчах подряд мы пропустили 5 мячей. А по итогам 14 туров мы пропустили всего 4 мяча. Это в польской Экстраклассе был рекорд за последние десятилетия. Мне кажется, что от обороны все начинается.

- Состав команды изменился с момента, когда вы перешли в "Ракуву"?

- Хочется сказать, что многие футболисты ушли из "Ракува". Это такая специфическая команда. В ней очень много нюансов. Нужно знать тактику команды и кто в каком-то моменте, что должен делать. Поэтому когда приходят новые футболисты, им трудно. Редкость, когда они сразу начинают играть в стартовом составе. Должно пройти время, чтобы они привыкли и немного акклиматизировались. Им нужно изучить различные мелочи, которые помогают нам очень серьезно в игре в обороне, контратаке и атаке. У нас изменился состав. Ушло очень много футболистов, которые играли важную роль в команде. Сейчас команда, можно сказать, находится в состоянии перестройки. И мы ждем, когда начнем показывать весь свой потенциал, который мы имеем.

- У вас команда такая интернациональная. Футболисты из 15 стран в составе! Такой подход в селекции?

- Да, в «Ракуве» очень много иностранцев. Подбирают футболистов под стиль игры. Я не думаю, что как-то специально ищут исполнителей за рубежом. Я думаю, что просто профиль футболиста совпадает с пожеланиями тренера.

- С иностранцами вы как общаетесь? На английском и польском?

- На английском и польском. Но есть такая обязанность - изучать польский язык. Это нужно для того, чтобы лучше понимать друг друга и в принципе, чтобы в быту было легче.