Бенфика против шестого места. Известно, попал ли в старт Трубин
Лиссабонцы сейчас на третьей позиции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 13-го тура Лиги Португалии против "Гимарайнша".
Лиссабонцы сейчас занимают 3-е место в таблице чемпионата. До первой строчки - 5 очков.
???? TEAM NEWS! ???? #SLBVSC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/7QVR9sx4h1— SL Benfica (@slbenfica_en) December 7, 2024
Поединок "Бенфика" - "Гимарайнш" начнется в 20:00 по киевскому времени.
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