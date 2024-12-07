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Бенфика против шестого места. Известно, попал ли в старт Трубин

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Лиссабонцы сейчас на третьей позиции

Бенфика против шестого места. Известно, попал ли в старт Трубин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 13-го тура Лиги Португалии против "Гимарайнша".

Лиссабонцы сейчас занимают 3-е место в таблице чемпионата. До первой строчки - 5 очков.

Поединок "Бенфика" - "Гимарайнш" начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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