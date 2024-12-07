Топ-матч от Ярмолюка с Ньюкаслом. У Егора одна из самых высоких оценок среди всех игроков, появившихся на поле

В 15-м туре АПЛ "Брентфорд" дома одолел "Ньюкасл" (4:2). Егор Ярмолюк вышел в старте и провел почти полный матч, поскольку его заменили на 90+5 минуте. Это его 11-е появление в текущем первенстве и третье в основном составе.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 7,4 и 7,3 балла. Егор в топ-6 игроков по оценкам обеих команд в этом поединке. Ярмолюк осуществил 64 касания, отдал 90% точных пасов, сделал 3 длинные точные передачи, дважды удачно применял дриблинг, 7 раз выиграл борьбу за позицию.

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Также украинец в четырех случаях выносил мяч, заблокировал 1 удар, совершил 1 перехват, обыграл пятерых футболистов с помощью дриблинга, а его единственный удар заблокировали.