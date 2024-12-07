Известны стартовые составы на матч Жирона - Реал. Неужели без украинцев?
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В 16-м туре Ла Лиги "Жирона" принимает "Реал". Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков восстанавливается от травмы, поэтому не сможет помочь своей команде.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин оказался на этот матч в запасе мадридцев. Ворота будет защищать Тибо Куртуа.
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Поединок "Жирона" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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