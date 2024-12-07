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Кочергин: Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины

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Кочергин: Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин признался, хочет ли снова сыграть за сборную Украины.

"Конечно, хочется, чтобы снова дали шанс сыграть за сборную Украины. За "Ракув" я все время играю в основном составе, мы боремся за чемпионство. Так же было и в прошлом году, когда я играл в основе, в том числе и в Лиге Европы. Это является важным турниром для нас. Я выходил на матчи в стартовом составе. У нас были серьезные соперники, а именно "Аталанта" и "Спортинг", против которых трудно было играть. Но, главное, что я играю на этом уровне. Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины. Я для этого и стараюсь играть в своем клубе. Хочется, чтобы вызвали в сборную, потому что это честь - защищать цвета своей страны", - сказал Кочергин.

В этом сезоне Кочергин провел за "Ракув" 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
07.12.2024 в 21:31
Ну яка збірна?..Ти прізвище своє бачив? Якби воно було Шевченко, Гусєв, Саленко, тоді да...
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Комментарии 2
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
07.12.2024 в 21:31
Ну яка збірна?..Ти прізвище своє бачив? Якби воно було Шевченко, Гусєв, Саленко, тоді да...
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0
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Термит (Київ)
07.12.2024 в 21:35
Він грає на правому фланзі, точно був би не гірше ніж Гуцуляк, який тільки для УПЛ і годиться.
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