Кочергин: Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины
Апеллирует, что хорошо выступает в Польше
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин признался, хочет ли снова сыграть за сборную Украины.
"Конечно, хочется, чтобы снова дали шанс сыграть за сборную Украины. За "Ракув" я все время играю в основном составе, мы боремся за чемпионство. Так же было и в прошлом году, когда я играл в основе, в том числе и в Лиге Европы. Это является важным турниром для нас. Я выходил на матчи в стартовом составе. У нас были серьезные соперники, а именно "Аталанта" и "Спортинг", против которых трудно было играть. Но, главное, что я играю на этом уровне. Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины. Я для этого и стараюсь играть в своем клубе. Хочется, чтобы вызвали в сборную, потому что это честь - защищать цвета своей страны", - сказал Кочергин.
В этом сезоне Кочергин провел за "Ракув" 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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