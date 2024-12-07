Кочергин: Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин признался, хочет ли снова сыграть за сборную Украины.

"Конечно, хочется, чтобы снова дали шанс сыграть за сборную Украины. За "Ракув" я все время играю в основном составе, мы боремся за чемпионство. Так же было и в прошлом году, когда я играл в основе, в том числе и в Лиге Европы. Это является важным турниром для нас. Я выходил на матчи в стартовом составе. У нас были серьезные соперники, а именно "Аталанта" и "Спортинг", против которых трудно было играть. Но, главное, что я играю на этом уровне. Хочется, чтобы мне дали шанс проявить себя за сборную Украины. Я для этого и стараюсь играть в своем клубе. Хочется, чтобы вызвали в сборную, потому что это честь - защищать цвета своей страны", - сказал Кочергин.