Рома опубликовала состав на матч против Лечче. Будет ли играть Довбик?

В очередном поединке Серии А "джаллоросси" будут принимать гостей из Апулии. Соперники делят 15-строчку, набрав по 13 очков. От зоны вылета их отделяет всего 2 зачетных пункта.

Артём Довбик не попал даже в заявку на игру. Итальянские СМИ сообщают, что у форварда симптомы гриппа, поэтому он не сможет помочь "капитолини" в очередном матче первенства.

В текущем сезоне украинец забил 6 голов в 18 встречах во всех соревнованиях. В понедельник нападающий провел поединок против "Аталанты" и был заменен уже на 62-й минуте.