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Рома опубликовала состав на матч против Лечче. Будет ли играть Довбик?

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Волки готовятся к домашней встрече 15-го тура

Рома опубликовала состав на матч против Лечче. Будет ли играть Довбик?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В очередном поединке Серии А "джаллоросси" будут принимать гостей из Апулии. Соперники делят 15-строчку, набрав по 13 очков. От зоны вылета их отделяет всего 2 зачетных пункта.

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Артём Довбик не попал даже в заявку на игру. Итальянские СМИ сообщают, что у форварда симптомы гриппа, поэтому он не сможет помочь "капитолини" в очередном матче первенства.

В текущем сезоне украинец забил 6 голов в 18 встречах во всех соревнованиях. В понедельник нападающий провел поединок против "Аталанты" и был заменен уже на 62-й минуте.

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Артем Довбик
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.12.2024 в 22:00
Так і є: на 13-й хвилині вже 1:0 за Ромою
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.12.2024 в 22:00
Так і є: на 13-й хвилині вже 1:0 за Ромою
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.12.2024 в 21:32
Норм, сьогодні Рома здобуде перемогу, оскільки Довбик не заважатиме...
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