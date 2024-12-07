Рома опубликовала состав на матч против Лечче. Будет ли играть Довбик?
Волки готовятся к домашней встрече 15-го тура
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В очередном поединке Серии А "джаллоросси" будут принимать гостей из Апулии. Соперники делят 15-строчку, набрав по 13 очков. От зоны вылета их отделяет всего 2 зачетных пункта.
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Артём Довбик не попал даже в заявку на игру. Итальянские СМИ сообщают, что у форварда симптомы гриппа, поэтому он не сможет помочь "капитолини" в очередном матче первенства.
В текущем сезоне украинец забил 6 голов в 18 встречах во всех соревнованиях. В понедельник нападающий провел поединок против "Аталанты" и был заменен уже на 62-й минуте.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Александр Симченко
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07.12.2024 в 22:00
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