Заменил травмированного, после чего оформил автогол. Таловеров сыграл очередной матч за ЛАСК
Победить не удалось
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник клуба "ЛАСК" принял участие в матче 16-го тура Бундеслиги Австрии против "Вольфсберга". Он вышел на замену на 5-й минуте матча, заменив партнера, который травмировался.
"ЛАСК" первым открыл счет, однако преимущество не удержал. На 48-й минуте Таловеров оформил автогол, а еще через 2 минуты соперник вышел вперед. Финальный результат - 2:1 в пользу "Вольфсберга".
В этом сезоне украинец сыграл за "ЛАСК" 18 поединков, записав в пассив 2 желтые карточки и автогол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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