У Кочергина голевое действие в третьем матче подряд

Украинский полузащитник забил уже на 10-й минуте домашнего поединка против "Мотора" в 18-м туре польской Экстраклясы. Это его шестое результативное действие в текущем сезоне (4 мяча, 2 передачи).

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30 ноября экс-футболист "Зари" отдал ассист во встрече с "Видзевом" (3:2), а две недели назад отличился в воротах "Короны" (1:1).

Перед началом игры "Ракув" занимал 2-ю строчку (35 очков). Таблицу возглавляет "Лех" (38 баллов). Коллектив из Познани в пятницу уступил "Гурнику" (1:2).