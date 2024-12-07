Трубин против Гимараинша: а было ли что оценивать?
Украинец в этой встрече отдыхал
Getty Images / Global Images Ukraine
В 13-м туре португальской Примейры "орлы" одолели на своем поле "Гимараинш" (1:0). Анатолий Трубин провел свой 13-й матч в национальном первенстве сезона 2024/25.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,8 и 7,1 пункта. В активе экс-вратаря донецкого "Шахтера" 1 сейв, 3 перехвата навесов, 41 касание, 88% точных пасов, 3 длинные точные передачи.
Также кипер сборной дважды выносил мяч и в одном эпизоде вступал в игру кулаками. По объему работы это был самый легкий поединок Анатолия в "Бенфике" за последние 5 недель.
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