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Трубин против Гимараинша: а было ли что оценивать?

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Украинец в этой встрече отдыхал

Трубин против Гимараинша: а было ли что оценивать?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 13-м туре португальской Примейры "орлы" одолели на своем поле "Гимараинш" (1:0). Анатолий Трубин провел свой 13-й матч в национальном первенстве сезона 2024/25.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,8 и 7,1 пункта. В активе экс-вратаря донецкого "Шахтера" 1 сейв, 3 перехвата навесов, 41 касание, 88% точных пасов, 3 длинные точные передачи.

Также кипер сборной дважды выносил мяч и в одном эпизоде ​​вступал в игру кулаками. По объему работы это был самый легкий поединок Анатолия в "Бенфике" за последние 5 недель.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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