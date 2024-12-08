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Экс-функционер Ромы: Не с Довбиком выигрываются чемпионаты. Его игра не доставляет радости, ему трудно найти ворота

Наши за границей
Обновлено

Вальтер Сабатини неоднозначно высказался об уровне Артема

Экс-функционер Ромы: Не с Довбиком выигрываются чемпионаты. Его игра не доставляет радости, ему трудно найти ворота

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини раскритиковал своего преемника Флориана Гизольфи из-за трансферной политики.

"Я не знаю Гизольфи, но учитывая те трансферы, которые он провел, я не его фанат. Это не принесло никакой пользы. Единственного игрока, которого можно отметить, это Коне — Де Росси хотел его любой ценой, иначе он бы не приехал”.

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“Довбик? Хороший футболист, но его игра не доставляет радости и он не грациозный, ему трудно найти ворота. Он много работает, борется, но не с Довбиком выигрываются чемпионаты", – сказал функционер.

После победы над "Лечче" "джаллоросси" поднялись на 11-ю позицию (16 очков). Артем оказался вне заявки на встречу, поскольку у него было подозрение на грипп и до поединка украинец тренировался индивидуально.

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Артем Довбик
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
08.12.2024 в 08:13
Хотів заперечити заголовку, але він правий. Довбик зовсім "не граціозний". Тупий добивала. Це ж треба бути таким неадекватом, щоб попертися в таке болото як Рома. Баран.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
08.12.2024 в 08:13
Хотів заперечити заголовку, але він правий. Довбик зовсім "не граціозний". Тупий добивала. Це ж треба бути таким неадекватом, щоб попертися в таке болото як Рома. Баран.
Ответить
0
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