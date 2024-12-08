Экс-функционер Ромы: Не с Довбиком выигрываются чемпионаты. Его игра не доставляет радости, ему трудно найти ворота
Вальтер Сабатини неоднозначно высказался об уровне Артема
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Бывший спортивный директор "Ромы" Вальтер Сабатини раскритиковал своего преемника Флориана Гизольфи из-за трансферной политики.
"Я не знаю Гизольфи, но учитывая те трансферы, которые он провел, я не его фанат. Это не принесло никакой пользы. Единственного игрока, которого можно отметить, это Коне — Де Росси хотел его любой ценой, иначе он бы не приехал”.
“Довбик? Хороший футболист, но его игра не доставляет радости и он не грациозный, ему трудно найти ворота. Он много работает, борется, но не с Довбиком выигрываются чемпионаты", – сказал функционер.
После победы над "Лечче" "джаллоросси" поднялись на 11-ю позицию (16 очков). Артем оказался вне заявки на встречу, поскольку у него было подозрение на грипп и до поединка украинец тренировался индивидуально.
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