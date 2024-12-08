Тренер Ромы объяснил, почему Артем Довбик не попал в заявку на матч с Лечче
Не хочет рисковать украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно прошел матч "Рома" - "Лечче". Хозяева выиграли игру со счетом 4:1. Однако во время игры отсутствовал украинский нападающий Артем Довбик.
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о том, почему украинца не было в заявке на игру.
"Грипп, он не может с ним справиться. Надеюсь, он будет готов к следующему матчу, я не хотел рисковать им.
Я не хотел рисковать, выпустив его, чтобы попытаться сделать его доступным для следующего матча", — сказал Раньери для TUTTOmercatoWEB.
Напомним, за этот сезон Довбик забил 6 голов и отдал 1 ассист в 18 матчах.
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Источник:tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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