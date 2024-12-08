  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Ромы объяснил, почему Артем Довбик не попал в заявку на матч с Лечче
В тренде

Тренер Ромы объяснил, почему Артем Довбик не попал в заявку на матч с Лечче

Наши за границей

Не хочет рисковать украинцем

Тренер Ромы объяснил, почему Артем Довбик не попал в заявку на матч с Лечче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно прошел матч "Рома" - "Лечче". Хозяева выиграли игру со счетом 4:1. Однако во время игры отсутствовал украинский нападающий Артем Довбик.

Читайте такжеНет Довбика — есть победа. Рома — Лечче 4:1. Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о том, почему украинца не было в заявке на игру.

"Грипп, он не может с ним справиться. Надеюсь, он будет готов к следующему матчу, я не хотел рисковать им.

Я не хотел рисковать, выпустив его, чтобы попытаться сделать его доступным для следующего матча", — сказал Раньери для TUTTOmercatoWEB.

Напомним, за этот сезон Довбик забил 6 голов и отдал 1 ассист в 18 матчах.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 15-го тура АПЛ на 08.12.2024
yellow-arrow
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тоттенхэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Клаудио Раньери Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
tuttomercatoweb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости