Тренер Ромы объяснил, почему Артем Довбик не попал в заявку на матч с Лечче

Недавно прошел матч "Рома" - "Лечче". Хозяева выиграли игру со счетом 4:1. Однако во время игры отсутствовал украинский нападающий Артем Довбик.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери рассказал о том, почему украинца не было в заявке на игру.

"Грипп, он не может с ним справиться. Надеюсь, он будет готов к следующему матчу, я не хотел рисковать им. Я не хотел рисковать, выпустив его, чтобы попытаться сделать его доступным для следующего матча", — сказал Раньери для TUTTOmercatoWEB.

Напомним, за этот сезон Довбик забил 6 голов и отдал 1 ассист в 18 матчах.