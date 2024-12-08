Лунин хочет сменить клуб зимой, но цена Реала будет отпугивать претендентов, — One Football
Испанский гранд не спешит прекращать сотрудничество с игроком
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин хочет сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно.
25-летний голкипер, недавно продливший контракт со "сливочными" до лета 2030 года, не удовлетворен дефицитом игровой практики. Андрей считает, что заслуживает стабильного места в основном составе. "Королевский клуб" готов продать украинца, но установленная цена в 50 млн евро может отпугнуть всех потенциальных претендентов.
В текущем сезоне Андрей сыграл за столичный коллектив 5 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов (8 пропущенных, 12 сейвов). В последний раз он выходил на поле месяц назад, когда подопечные Анчелотти разгромили дома "Осасуну" в рамках Примеры (4:0).
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