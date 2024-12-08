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Лунин хочет сменить клуб зимой, но цена Реала будет отпугивать претендентов, — One Football

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Лунин хочет сменить клуб зимой, но цена Реала будет отпугивать претендентов, — One Football

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин хочет сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно.

25-летний голкипер, недавно продливший контракт со "сливочными" до лета 2030 года, не удовлетворен дефицитом игровой практики. Андрей считает, что заслуживает стабильного места в основном составе. "Королевский клуб" готов продать украинца, но установленная цена в 50 млн евро может отпугнуть всех потенциальных претендентов.

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В текущем сезоне Андрей сыграл за столичный коллектив 5 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов (8 пропущенных, 12 сейвов). В последний раз он выходил на поле месяц назад, когда подопечные Анчелотти разгромили дома "Осасуну" в рамках Примеры (4:0).

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
One Football
Опубликовал: Александр Симченко
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