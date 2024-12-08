Даже нет на замене. Известно, почему Зинченко нет в заявке Артеты
Дерби без Зинченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 15-го тура Английской Премьер-лиги "Фулхэм" примет у себя "Арсенал".
Уже известны составы команд на игру, однако болельщики могут заметить, что в заявке отсутствует украинец Александр Зинченко. По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитника нет ни в старте, ни на замене из-за травмы.
Кроме Зинченко, травмировались еще Габриэль Магальяес и Риккардо Калафьори. Причина травм пока неизвестна, как и время, на которое выбыли игроки.
Следить за ходом дерби можно в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:fabrizioromano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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