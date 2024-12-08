Лучший. Забарный получил оценки за матч с Ипсвичем
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Getty Images / Global Images Ukraine
В 15-м туре АПЛ "Борнмут" на выезде одолел "Ипсвич" (2:1). Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный отыграл полный матч.
Статистически-аналитические порталы признали украинца лучшим игроком поединка. WhoScored и Sofascore выставили футболисту идентичные оценки - 8,3.
Забарный отдал 82% точных передач, выиграл 14 единоборств из 17-ти, сфолил, заработал 2 нарушения на себе, заблокировал 4 удара, выполнил 6 лонгболов, совершил обыгрыш, 5 выносов мяча и 7 отборов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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08.12.2024 в 19:20
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