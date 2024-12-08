Соболь в Лиге 1. Украинец провел юбилейный матч на скамейке запасных

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь провел очередной матч в Лиге 1 на скамейке запасных. Сегодня его команда сыграла вничью с "Реймсом" (0:0).

В текущем сезоне Соболь лишь однажды появлялся на поле. Защитник выходил на последние минуты матча с "Нантом" (3:1), который состоялся 27-го октября.

К слову, сегодняшняя игра стала 10-й для Эдуарда в этом сезоне, которую он провел на скамейке запасных. Еще 3 раза он не попадал в состав.