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Соболь в Лиге 1. Украинец провел юбилейный матч на скамейке запасных

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В этом сезоне наблюдает за футболом со стороны

Соболь в Лиге 1. Украинец провел юбилейный матч на скамейке запасных

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

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Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь провел очередной матч в Лиге 1 на скамейке запасных. Сегодня его команда сыграла вничью с "Реймсом" (0:0).

В текущем сезоне Соболь лишь однажды появлялся на поле. Защитник выходил на последние минуты матча с "Нантом" (3:1), который состоялся 27-го октября.

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К слову, сегодняшняя игра стала 10-й для Эдуарда в этом сезоне, которую он провел на скамейке запасных. Еще 3 раза он не попадал в состав.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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