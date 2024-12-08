"Какой же игрок!": тренер Брентфорда одобрительно высказался о Егоре Ярмолюке – ВИДЕО
Украинец получил дозу похвалы от наставника
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 15 тура Английской Премьер-лиги "Брентфорд" дома победил "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 4:2. Прессслужба пчел опубликовала в соцсетях речь главного тренера команды Томаса Франка в раздевалке после этого поединка.
В частности, датский специалист выделил украинского полузащитника Егор Ярмолюка.
"Какой же б**** игрок, ребята!", – закончил свою речь Франк.
После этого игроки в раздевалке “Брентфорда” начали аплодировать и поддерживать Ярмолюка.
Во вчерашнем матче Егор провел на поле 95 минут, после чего был заменен. Для украинца это второй подряд поединок в стартовом составе “Брентфорда”. В общей сложности на его счету 11 матчей в текущем сезоне АПЛ.
"Пчелы" находятся на девятом месте в турнирной таблице. Следующий поединок они проведут 15 декабря против "Челси" в гостях.
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