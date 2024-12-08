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  4. "Какой же игрок!": тренер Брентфорда одобрительно высказался о Егоре Ярмолюке – ВИДЕО
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"Какой же игрок!": тренер Брентфорда одобрительно высказался о Егоре Ярмолюке – ВИДЕО

Наши за границей

Украинец получил дозу похвалы от наставника

"Какой же игрок!": тренер Брентфорда одобрительно высказался о Егоре Ярмолюке – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче 15 тура Английской Премьер-лиги "Брентфорд" дома победил "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 4:2. Прессслужба пчел опубликовала в соцсетях речь главного тренера команды Томаса Франка в раздевалке после этого поединка.

В частности, датский специалист выделил украинского полузащитника Егор Ярмолюка.

"Какой же б**** игрок, ребята!", – закончил свою речь Франк.

После этого игроки в раздевалке “Брентфорда” начали аплодировать и поддерживать Ярмолюка.

Во вчерашнем матче Егор провел на поле 95 минут, после чего был заменен. Для украинца это второй подряд поединок в стартовом составе “Брентфорда”. В общей сложности на его счету 11 матчей в текущем сезоне АПЛ.

"Пчелы" находятся на девятом месте в турнирной таблице. Следующий поединок они проведут 15 декабря против "Челси" в гостях.

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Брентфорд (Лондон) Ньюкасл Егор Ярмолюк Томас Франк
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1 голосов
Источник:
Брентфорд
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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download1 (huyersk)
08.12.2024 в 22:12
який же пиз*атий тренер! А тепер згадайте нашого серьожу з похмурими бровками ..
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Комментарии 2
download1 (huyersk)
08.12.2024 в 22:12
який же пиз*атий тренер! А тепер згадайте нашого серьожу з похмурими бровками ..
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1
0
vlotko (Броди)
08.12.2024 в 22:27
Якщо прилюдно матюкається, то видатний тренер?
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