  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Мы начали игру не так, как хотели". Забарный отреагировал на победу Борнмута в АПЛ
В тренде

"Мы начали игру не так, как хотели". Забарный отреагировал на победу Борнмута в АПЛ

Наши за границей

"Вишни" совершили невероятный камбэк в матче с "Ипсвичем"

"Мы начали игру не так, как хотели". Забарный отреагировал на победу Борнмута в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный поделился впечатлениями от победы над "Ипсвичем" в 15-м туре АПЛ (2:1).

Читайте такжеАПЛ. День классных камбэков на последних минутах: сначала Забарный с Борнмутом, а затем ван Нистелрой с Лестером

"В первом тайме мы пропустили гол, которого не ожидали. Я всегда думаю, что нужно верить в себя, в команду и не сдаваться. Это и случилось. Мы просто знали – это уже не первый раз, когда мы начинаем забивать в конце игры.

Честно говоря, я думаю, это от каждого. Каждый играет, насколько сильны мы. Возможно, мы начали игру не так, как хотели, и это стоило нам начала. Но мы сильно закончили матч. Возможно, нам нужно начинать раньше и заканчивать игру без нервов и паники. У нас хороший командный дух и я действительно горд командой.

Мы точно заслужили это. Мы держали "Ипсвич" под напряжением весь матч, поэтому это заслуживало два гола", – сказал Забарный для BBC.

Читайте такжеКамбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Артета ответил на вопрос о том, сможет ли Зинченко сыграть в Лиге чемпионов
yellow-arrow
Камбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Зинченко vs Миколенко и дерби Манчестера. Расписание футбола на 9 – 15 декабря
Ипсвич Таун Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости