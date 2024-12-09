"Мы начали игру не так, как хотели". Забарный отреагировал на победу Борнмута в АПЛ

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный поделился впечатлениями от победы над "Ипсвичем" в 15-м туре АПЛ (2:1).

"В первом тайме мы пропустили гол, которого не ожидали. Я всегда думаю, что нужно верить в себя, в команду и не сдаваться. Это и случилось. Мы просто знали – это уже не первый раз, когда мы начинаем забивать в конце игры.

Честно говоря, я думаю, это от каждого. Каждый играет, насколько сильны мы. Возможно, мы начали игру не так, как хотели, и это стоило нам начала. Но мы сильно закончили матч. Возможно, нам нужно начинать раньше и заканчивать игру без нервов и паники. У нас хороший командный дух и я действительно горд командой.

Мы точно заслужили это. Мы держали "Ипсвич" под напряжением весь матч, поэтому это заслуживало два гола", – сказал Забарный для BBC.