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Артета ответил на вопрос о том, сможет ли Зинченко сыграть в Лиге чемпионов

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Ограничился надеждой

Артета ответил на вопрос о том, сможет ли Зинченко сыграть в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии травмированных футболистов своей команды (Александре Зинченко, Габриэле и Рикардо Калафьори) в преддверии матча с "Монако" в Лиге чемпионов.

"Я надеюсь, что они сыграют, но это скорее вопрос к врачам и физиотерапевтам, которые должны понять, на каком этапе восстановления они находятся.

Нам не хватает многих игроков в обороне. Хорошо то, что, что кого бы мы ни ставили, они отвечают хорошим настроем и хорошей игрой", - цитирует Артету The Standard.

Напомним, Зинченко не принимал участия в игре с "Фулхэмом" в АПЛ (1:1) из-за травмы.

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Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Микель Артета Монако Александр Зинченко Габриэль Риккардо Калафиори
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Александр Бураков
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