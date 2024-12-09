Артета ответил на вопрос о том, сможет ли Зинченко сыграть в Лиге чемпионов

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии травмированных футболистов своей команды (Александре Зинченко, Габриэле и Рикардо Калафьори) в преддверии матча с "Монако" в Лиге чемпионов.

"Я надеюсь, что они сыграют, но это скорее вопрос к врачам и физиотерапевтам, которые должны понять, на каком этапе восстановления они находятся.

Нам не хватает многих игроков в обороне. Хорошо то, что, что кого бы мы ни ставили, они отвечают хорошим настроем и хорошей игрой", - цитирует Артету The Standard.