Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
Никак не удается адаптироваться
Фото: Olympiacos FC
Владелец "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис разочарован выступлениями украинского нападающего Романа Яремчука.
Как сообщает Sportime, Маринакис попросил рассказать всю предысторию трансфера украинца, чтобы найти виноватых в этой сделке.
Отмечается, что в греческом клубе недовольны тем, что Роман проявляет низкую самоотдачу на тренировках, не готов конкурировать за место в основном составе, но при этом не желает уходить в зимнее трансферное окно.
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Напомним, Яремчук перешел в "Олимпиакос" из "Брюгге" этим летом за 5 миллионов евро. Зарплата 29-летнего футболиста составляет 1,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
В нынешнем сезоне Роман отличился всего одним голом в девяти матчах за "Олимпиакос".
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