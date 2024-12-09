Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина

Владелец "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис разочарован выступлениями украинского нападающего Романа Яремчука.

Как сообщает Sportime, Маринакис попросил рассказать всю предысторию трансфера украинца, чтобы найти виноватых в этой сделке.

Отмечается, что в греческом клубе недовольны тем, что Роман проявляет низкую самоотдачу на тренировках, не готов конкурировать за место в основном составе, но при этом не желает уходить в зимнее трансферное окно.

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Напомним, Яремчук перешел в "Олимпиакос" из "Брюгге" этим летом за 5 миллионов евро. Зарплата 29-летнего футболиста составляет 1,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В нынешнем сезоне Роман отличился всего одним голом в девяти матчах за "Олимпиакос".