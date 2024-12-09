  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
В тренде

Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина

Наши за границей

Никак не удается адаптироваться

Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Владелец "Олимпиакоса" Евангелос Маринакис разочарован выступлениями украинского нападающего Романа Яремчука.

Как сообщает Sportime, Маринакис попросил рассказать всю предысторию трансфера украинца, чтобы найти виноватых в этой сделке.

Отмечается, что в греческом клубе недовольны тем, что Роман проявляет низкую самоотдачу на тренировках, не готов конкурировать за место в основном составе, но при этом не желает уходить в зимнее трансферное окно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Яремчук перешел в "Олимпиакос" из "Брюгге" этим летом за 5 миллионов евро. Зарплата 29-летнего футболиста составляет 1,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В нынешнем сезоне Роман отличился всего одним голом в девяти матчах за "Олимпиакос".

По теме
yellow-arrow
Артета ответил на вопрос о том, сможет ли Зинченко сыграть в Лиге чемпионов
yellow-arrow
"Мы начали игру не так, как хотели". Забарный отреагировал на победу Борнмута в АПЛ
yellow-arrow
Камбэк в концовке. Ипсвич - Борнмут 1:2. Видео голов и обзор матча
Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Евангелос Маринакис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sportime
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prach13 (Дрогобич)
09.12.2024 в 13:36
В яких 9 іграх як що він виходив в них на заміну.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
09.12.2024 в 13:36
В яких 9 іграх як що він виходив в них на заміну.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости