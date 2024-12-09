Украинец вошел в рейтинг главных разочарований АПЛ от GiveMeSport
Андрей Шевченко - на почетном втором месте рейтинга
givemesport.com
Популярный спортивный портал GiveMeSport составил свой рейтинг 10 самых больших разочарований
Журналисты, составляя рейтинг, руководствовались такими факторами по игрокам:
- Статистика в клубе, в котором играли футболисты (результаты, выходы на поле, голы, голевые передачи и т. д.)
- Прежняя репутация и степень ее падения
- Насколько игроки не оправдали ожиданий
Главным разочарованием в истории АПЛ признали Хуана Себатьяна Верона в "МЮ". На тот момент он считался одним из лучших полузащитников на планете, и поэтому "красные дьяволы" потратили на него £28,1 млн в 2001 году , что сделало его самым дорогим трансфером в английском футболе на тот момент.
Но Верон не смог адаптироваться в АПЛ и провалился в "МЮ", но и затем в "Челси", который также пытался реанимировать карьеру аргентинца.
Ну и на втором месте рейтинга журналисты поставили украинскую легенду Андрей Шевченко в "Челси".
"Еще одно подписание "Челси", которое резко не оправдало ожиданий, история Андрея Шевченко была похожа на историю Фернандо Торреса. Однако ожидания от трансфера украинца были даже выше, его цена была выше в реальном выражении.
Обладая невероятной результативностью в "Милане" выиграв "Золотой мяч" в 2004 году, "Челси" потратил рекордные для клуба £30,8 млн на Шевченко в 2006 году, что, как говорят, эквивалентно £114,3 млн сегодня . За эти деньги можно было бы надеяться, что вы подписали потенциально лучшего нападающего в мире.
Украинец, к сожалению, не показал себя с лучшей стороны. Забив девять голов в 49 матчах за клуб, он в конечном итоге был продан в киевское "Динамо" в 2009 году", - пишет издание про Шевченко.
Топ-10 самых больших разочарований в истории АПЛ по версии GiveMeSport:
- Хуан Себастьян Верон
- Андрей Шевченко
- Фернандо Торрес
- Антони
- Джек Уилшир
- Анхель Ди Мария
- Андре Виллаш-Боаш
- Майкл Джонсон
- Гаэль Какута
- Ренату Санчеш
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