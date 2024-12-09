Что случилось? Болельщики Бенфики освистывали Трубина в победном матче чемпионата
Заступаться пришлось даже главному тренеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Интересный эпизод случился в матче 13-го тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" Анатолия Трубина принимала "Гимарайнш" (1:0).
Трубин вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, но был освистан своими же болельщиками.
Эпизоды, когда фанаты "орлов" были недовольны действиями 23-летнего голкипера, произошли во втором тайме. На тот момент хозяева уже вели в счете 1:0.
Болельщики "Бенфики" были возмущены тем, что Трубин не спешил делать пас, когда владел мячом. Анатолий ставил ногу на игровую сферу и ждал, пока его начнет прессинговать кто-то из игроков соперника.
В эти моменты фанаты лиссабонской команды начинали возмущенно свистеть в адрес украинца.
Дошло до того, что уже после матча главному тренеру "Бенфики" Бруну Лаже пришлось реагировать на поведение фанатов и объяснять, почему команда-гранд играла на удержание с потенциально более слабым соперником.
"Всегда хотеть большего – это часть нашей натуры. В восьми домашних матчах этого сезона, учитывая все турниры, мы забивали три и более голов. Потому я понимаю желание фанатов. И это было мое первое обещание здесь – поддерживать качественную игру команды, создавать больше возможностей для взятия ворот и больше забивать.
Но я также вижу другую сторону медали: такое впечатление, что болельщики после 70 минут игры начали поддерживать соперника, можно было слышать аплодисменты в их адрес. Это окрылило их, у них появились моменты. Поэтому самое главное в этот момент – чтобы мы все были вместе и понимали, что мы играли против очень сложного соперника, тактика которого действительно требовала хорошего понимания игры от Трубина.
Очень сложно играть против такой команды, как "Гимарайнш", которая контролирует каждого твоего игрока, а единственным остающимся свободным футболистом является вратарь. И нам пришлось ждать момента, когда он найдет другого свободного партнера, чтобы команда имела возможность выйти на свободное пространство. И Трубин всегда все делал очень хорошо, и отличным примером был последний момент Павлидиса", – цитирует Лаже официальный сайт "Бенфики".
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