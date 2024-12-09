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Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии

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Перед матчем с Шахтером у коуча Баварии спросили про Мудрика

Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главному тренеру "Баварии" Венсан Компани перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" задали вопрос об интересе мюнхенского клуба к вингеру "Челси" Михаилу Мудрику.

- Возможно мы увидим в будущем каких-то украинских игроков в "Баварии"? Например, мы читали некоторые слухи или информацию о Михаиле Мудрике и интерес "Баварии" к нему. Можете что-то прокомментировать на эту тему?

- Честно говоря, я вообще не был сфокусирован на этой теме. Я знаю замечательных украинских футболистов, вы упомянули сейчас о Мудрике.

Но эти вещи мы обсуждаем в январе, поэтому, возможно, мы будем обсуждать это через 3-4 недели. Также мы говорим об этом летом. Поэтому у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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