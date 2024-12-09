Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
Перед матчем с Шахтером у коуча Баварии спросили про Мудрика
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Главному тренеру "
- Возможно мы увидим в будущем каких-то украинских игроков в "Баварии"? Например, мы читали некоторые слухи или информацию о Михаиле Мудрике и интерес "Баварии" к нему. Можете что-то прокомментировать на эту тему?
- Честно говоря, я вообще не был сфокусирован на этой теме. Я знаю замечательных украинских футболистов, вы упомянули сейчас о Мудрике.
Но эти вещи мы обсуждаем в январе, поэтому, возможно, мы будем обсуждать это через 3-4 недели. Также мы говорим об этом летом. Поэтому у меня нет конкретного ответа на ваш вопрос.
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