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Украинский защитник попал в команду недели АПЛ сразу по двум версиям

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"I wanna dance with Zabarnyi..."

Украинский защитник попал в команду недели АПЛ сразу по двум версиям

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетные ресурсы SofaScore и WhoScored отметили игру защитника "Борнмута" Ильи Забарного в матче 15-го тура АПЛ.

В победном поединке против "Ипсвича" (2:1) Илья стал лучшим. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

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Благодаря уверенной игре футболист сборной Украины попал в символические команды недели. SofaScore поставил ему оценку 8.4, а WhoScored - 8.3.

Отметим, что в текущей кампании Забарный провел 15 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.

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Источник:
SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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