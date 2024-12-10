Украинский защитник попал в команду недели АПЛ сразу по двум версиям
"I wanna dance with Zabarnyi..."
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетные ресурсы SofaScore и WhoScored отметили игру защитника "Борнмута" Ильи Забарного в матче 15-го тура АПЛ.
В победном поединке против "Ипсвича" (2:1) Илья стал лучшим. Он вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.
Благодаря уверенной игре футболист сборной Украины попал в символические команды недели. SofaScore поставил ему оценку 8.4, а WhoScored - 8.3.
Отметим, что в текущей кампании Забарный провел 15 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.
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Источник:SofaScore
Опубликовал: Алина Ерофеева
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