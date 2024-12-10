Смотрите и наслаждайтесь. Борнмут выложил нарезку действий Забарного в матче против Ипсвича

После выездной победы над "Ипсвичем" (1:2) в матче 15-го тура АПЛ "Борнмут" выложил нарезку действий Ильи Забарного в этой игре.

Авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored также высоко отметили игру украинца, добавив его в свои символические сборные прошлого тура.

"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь этой нарезкой удачных действий Забарного", — подписал это видео официальный аккаунт "Борнмута" в соцсетях.

Sit back, relax and enjoy this Zaba comp ???? pic.twitter.com/I2Z22W8dRt — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 9, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Илья Забарный провел 15 матчей в составе "вишен", сыграв в каждой игре все 90 минут.