Смотрите и наслаждайтесь. Борнмут выложил нарезку действий Забарного в матче против Ипсвича
На это видео действительно приятно смотреть
Getty Images / Global Images Ukraine
После выездной победы над "Ипсвичем" (1:2) в матче 15-го тура АПЛ "Борнмут" выложил нарезку действий Ильи Забарного в этой игре.
Авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored также высоко отметили игру украинца, добавив его в свои символические сборные прошлого тура.
"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь этой нарезкой удачных действий Забарного", — подписал это видео официальный аккаунт "Борнмута" в соцсетях.
Sit back, relax and enjoy this Zaba comp ???? pic.twitter.com/I2Z22W8dRt— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 9, 2024
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Добавим, что в этом сезоне Илья Забарный провел 15 матчей в составе "вишен", сыграв в каждой игре все 90 минут.
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