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Смотрите и наслаждайтесь. Борнмут выложил нарезку действий Забарного в матче против Ипсвича

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Смотрите и наслаждайтесь. Борнмут выложил нарезку действий Забарного в матче против Ипсвича

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После выездной победы над "Ипсвичем" (1:2) в матче 15-го тура АПЛ "Борнмут" выложил нарезку действий Ильи Забарного в этой игре.

Авторитетные статистические порталы SofaScore и WhoScored также высоко отметили игру украинца, добавив его в свои символические сборные прошлого тура.

"Устройтесь поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь этой нарезкой удачных действий Забарного", — подписал это видео официальный аккаунт "Борнмута" в соцсетях.

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Добавим, что в этом сезоне Илья Забарный провел 15 матчей в составе "вишен", сыграв в каждой игре все 90 минут.

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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Андрей Журба
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