Transfermarkt обновил цены на игроков Экстраклясы. Как изменилась стоимость украинских легионеров?

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Польши.

Самым дорогим украинцем в Экстраклясе все еще остается 28-летний Владислав Кочергин, который играет за "Ракув". Согласно свежему обновлению, он подорожал на 500 тысяч евро и теперь стоит ровно 2 миллиона евро. Вторым самым дорогим украинским легионером в польском высшем дивизионе является 21-летний Максим Хлань из "Лехии Гданьск", стоимость которого не изменилась — 1 миллион евро.

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Десятка самых дорогих украинцев в Экстраклясе выглядит следующим образом: