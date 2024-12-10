Transfermarkt обновил цены на игроков Экстраклясы. Как изменилась стоимость украинских легионеров?
Кто считается самым дорогим украинцем в чемпионате Польши?
Фото: Raków Częstochowa/Автор - невідомий
Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков чемпионата Польши.
Самым дорогим украинцем в Экстраклясе все еще остается 28-летний Владислав Кочергин, который играет за "Ракув". Согласно свежему обновлению, он подорожал на 500 тысяч евро и теперь стоит ровно 2 миллиона евро. Вторым самым дорогим украинским легионером в польском высшем дивизионе является 21-летний Максим Хлань из "Лехии Гданьск", стоимость которого не изменилась — 1 миллион евро.
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Десятка самых дорогих украинцев в Экстраклясе выглядит следующим образом:
- Владислав Кочергин, "Ракув" — 2 миллиона евро
- Максим Хлань, "Лехия Гданьск" — 1 миллион евро
- Роман Якуба, "Пуща Неполомице" — 800 тысяч евро
- Иван Желизко, "Лехия Гданьск" — 800 тысяч евро
- Егор Маценко, "Шленск Вроцлав" — 600 тысяч евро
- Сергей Булеца, "Лехия Гданьск" — 600 тысяч евро
- Богдан Вьюнник, "Лехия Гданьск" — 600 тысяч евро
- Антон Царенко, "Лехия Гданьск" — 500 тысяч евро
- Сергей Крикун, "Сталь Мелец" — 350 тысяч евро
- Богдан Сарнавский, "Лехия Гданьск" — 300 тысяч евро
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Андрей Журба
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