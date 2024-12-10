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За Циташвили смотрели скауты. Агент игрока запросил информацию о болгарском клубе

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Футболист может сменить клубную прописку

За Циташвили смотрели скауты. Агент игрока запросил информацию о болгарском клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас играет на правах аренды за испанскую "Гранаду", все ближе к смене клубной прописки.

Как уже сообщалось, игроком интересуется болгарский "ЦСКА". По данным Gol.bg, скауты софийского клуба вновь вживую просматривали игру грузинского хавбека. Ранее они уже были на матчах "Гранады" и остались довольны выступлением Георгия.

Также источник пишет, что агент Цитаишвили запросил дополнительную информацию о болгарском клубе у бывшего тренера "Левски" Станимира Стоилова.

Напомним, Цитаишвили присоединился к "Гранаде" летом 2024 года. Арендное соглашение с испанцами рассчитано на один год. В текущем сезоне он провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Трудовое соглашение Георгия с "Динамо", согласно Transfermarkt, истекает летом 2026 года.

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ЦСКА (София) Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
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Источник:
Gol.bg
Опубликовал: Алина Ерофеева
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