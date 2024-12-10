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"Я был на стадионе", - экс-кипер Бенфики высказался о свисте болельщиков в адрес Трубина

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Артур Мораес говорит, ч то свист не был направлен исключительно Трубину

"Я был на стадионе", - экс-кипер Бенфики высказался о свисте болельщиков в адрес Трубина

Фото: SLBenfica

Новина українською

Бывший вратарь "Бенфики" Артур Мораес высказался относительно инцидента во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с "Гимарайнш" (1:0), когда болельщики "орлов" освистывали своих игроков, в том числе и украинского кипера Анатолия Трубина.

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"Я думаю, что он продолжает расти. Это молодой вратарь, который имеет большой потенциал, и в матчах этого года заметно, как он прогрессирует. Бесспорно, он достигнет той точки, которую от него ожидают.

Судя по тому, что я вижу, Анатолий играет более свободно, часто сразу за линией защиты. Он развивается, растет и набирается опыта. Несомненно, у него есть потенциал. И он может помочь "Бенфике" достичь тех целей, которые перед ней стоят.

Что касается свиста в его адрес со стороны фанатов, то я был на стадионе, и, судя по тому, что я слышал, не думаю, что он был предназначен специально для него. Болельщики просто хотели бы, чтобы мяч как можно быстрее попадал в игру", – сказал Мораес.

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Источник:
O Jogo
Опубликовал: Михаил Черныш
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