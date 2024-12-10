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Новый поворот. У Борнмута есть вариант с обменом Забарного на защитника Реала

Наши за границей
Обновлено

В Испании продолжают сватать Забарного в Реал

Новый поворот. У Борнмута есть вариант с обменом Забарного на защитника Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Интересные трансферные слухи и новости продолжают приходит из Испании, и касаются они украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

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Как сообщает El Gol Digital, английский клуб всерьез заинтересовался левым защитником "Реала" Франом Гарсией.

Команда, возглавляемая Андони Ираолой, стремится усилить свой левый фланг, и бывший игрок "Райо Вальекано" идеально вписывается в тот профиль, который они ищут. Интерес "Борнмута" к Гарсии не нов. Испанский тренер, который знает игрока еще по временам в "Райо", попросил его подписать совет директоров.

Впрочем, "Реал" не желает легко отпускать левого защитника и также считает Гарсию важной фигурой на будущее. Тем не мене, Мадрид может быть готов договориться об уходе своего защитника, если взамен получит вариант с обменом на Илью Забарного.

По данным источника, возможный обмен плюс определенная денежная компенсация могла бы стать выгодной операцией для обеих сторон.

Также отмечается, что договориться о такой сделке будет нелегко, ведь "сливочным" все равно придется заплатить "Борнмуту" определенную сумму денег, так как у английской команды есть и другие предложения по украинцу. Кроме того, "Реалу" придется убедить Гарсию, что смена обстановки может пойти на пользу его карьере.

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Реал (Мадрид) Борнмут Илья Забарный Фран Гарсия
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Источник:
El Gol Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 18:48
Ууухахахаха!!!
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Комментарии 3
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 18:48
Ууухахахаха!!!
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
10.12.2024 в 18:36
Реал для Забарного був би ідеальним варіантом продовження кар'єри
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Bаrcelinius
10.12.2024 в 18:50
На лавке вместе с Луней? Согласен.
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