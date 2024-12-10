Новый поворот. У Борнмута есть вариант с обменом Забарного на защитника Реала
В Испании продолжают сватать Забарного в Реал
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Интересные трансферные слухи и новости продолжают приходит из Испании, и касаются они украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного.
Как сообщает El Gol Digital, английский клуб всерьез заинтересовался левым защитником "Реала" Франом Гарсией.
Команда, возглавляемая Андони Ираолой, стремится усилить свой левый фланг, и бывший игрок "Райо Вальекано" идеально вписывается в тот профиль, который они ищут. Интерес "Борнмута" к Гарсии не нов. Испанский тренер, который знает игрока еще по временам в "Райо", попросил его подписать совет директоров.
Впрочем, "Реал" не желает легко отпускать левого защитника и также считает Гарсию важной фигурой на будущее. Тем не мене, Мадрид может быть готов договориться об уходе своего защитника, если взамен получит вариант с обменом на Илью Забарного.
По данным источника, возможный обмен плюс определенная денежная компенсация могла бы стать выгодной операцией для обеих сторон.
Также отмечается, что договориться о такой сделке будет нелегко, ведь "сливочным" все равно придется заплатить "Борнмуту" определенную сумму денег, так как у английской команды есть и другие предложения по украинцу. Кроме того, "Реалу" придется убедить Гарсию, что смена обстановки может пойти на пользу его карьере.
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