  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шуховцев: Таловерову не хватает уровня мышления для сборной
В тренде

Шуховцев: Таловерову не хватает уровня мышления для сборной

Наши за границей
Обновлено

Над этим надо работать

Шуховцев: Таловерову не хватает уровня мышления для сборной

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев оценил уровень защитника Максима Таловерова, выступающего за австрийский ЛАСК.

Читайте также"Играет как и все. Фамилии недостаточно". Шуховцев высказался о перспективах Суркиса-младшего

"Неоднозначное мнение у меня. Футболист хороший. Но мне кажется, что ему не хватает уровня мышления для сборной. Физические кондиции можно подогнать. С его ростом он снимает множество верхних мячей. Здорово помогает, дополняет.

Но ведь защитник в современном футболе должен еще уметь читать игру. Этого ему не хватает. Он еще молод, 24 года. Над этим надо работать, все получится", – считает Шуховцев.

Напомним, что в текущем сезоне Таловеров провел за клуб 18 матчей во всех турнирах без результативных действий.

По теме
yellow-arrow
Основной голкипер Ливерпуля вернулся, а поможет ли Цыганков Жироне? Стартовые составы на матч Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Новый поворот. У Борнмута есть вариант с обменом Забарного на защитника Реала
yellow-arrow
"Я был на стадионе", - экс-кипер Бенфики высказался о свисте болельщиков в адрес Трубина
Игорь Шуховцев ЛАСК Максим Таловеров
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости