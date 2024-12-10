Шуховцев: Таловерову не хватает уровня мышления для сборной
Над этим надо работать
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев оценил уровень защитника Максима Таловерова, выступающего за австрийский ЛАСК.
"Неоднозначное мнение у меня. Футболист хороший. Но мне кажется, что ему не хватает уровня мышления для сборной. Физические кондиции можно подогнать. С его ростом он снимает множество верхних мячей. Здорово помогает, дополняет.
Но ведь защитник в современном футболе должен еще уметь читать игру. Этого ему не хватает. Он еще молод, 24 года. Над этим надо работать, все получится", – считает Шуховцев.
Напомним, что в текущем сезоне Таловеров провел за клуб 18 матчей во всех турнирах без результативных действий.
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