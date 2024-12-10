Шуховцев: Таловерову не хватает уровня мышления для сборной

Известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев оценил уровень защитника Максима Таловерова, выступающего за австрийский ЛАСК.

"Неоднозначное мнение у меня. Футболист хороший. Но мне кажется, что ему не хватает уровня мышления для сборной. Физические кондиции можно подогнать. С его ростом он снимает множество верхних мячей. Здорово помогает, дополняет.

Но ведь защитник в современном футболе должен еще уметь читать игру. Этого ему не хватает. Он еще молод, 24 года. Над этим надо работать, все получится", – считает Шуховцев.