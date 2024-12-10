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Забарный попал в символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы. ФОТО

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Обновлено

По версии авторитетного WhoScored

Забарный попал в символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы. ФОТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы.

Нашлось место в этой команде и украинскому центрбеку "Борнмуту" Илье Забарному, который получил оценку 8,3 за матч с "Ипсвичем" (2:1). Также он был включен и в сборную недели в АПЛ.

Отметим, что в текущей кампании Забарный провел 15 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.

Сборная недели в топ-5 лигах Европы от WhoScored:

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