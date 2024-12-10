Забарный попал в символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы. ФОТО

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы.

Нашлось место в этой команде и украинскому центрбеку "Борнмуту" Илье Забарному, который получил оценку 8,3 за матч с "Ипсвичем" (2:1). Также он был включен и в сборную недели в АПЛ .

Отметим, что в текущей кампании Забарный провел 15 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.

Сборная недели в топ-5 лигах Европы от WhoScored: