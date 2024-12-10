Забарный попал в символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы. ФОТО
По версии авторитетного WhoScored
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы.
Нашлось место в этой команде и украинскому центрбеку "Борнмуту" Илье Забарному, который получил оценку 8,3 за матч с "Ипсвичем" (2:1).
Отметим, что в текущей кампании Забарный провел 15 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, без результативных действий.
Сборная недели в топ-5 лигах Европы от WhoScored:
???????? European Team of the Week pic.twitter.com/MoW1Z9LGZY— WhoScored.com (@WhoScored) December 10, 2024
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