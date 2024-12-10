"Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик в свое время мог перейти в " Колос ". Об этом рассказал Руслан Костышин, который тогда тренировал ковалевскую команду.

"Довбик, когда играл в Дании за "Мидтьюлланд", был в шаге от перехода в "Колос". Он уже даже билеты купил. Но тогда президент "Мидтьюлланда" ему позвонил и запретил переходить в наш клуб.

Аргументировал он все тем, что репутационно было запрещено переходить в клуб низшей лиги, а "Колос" тогда играл в Первой лиге Украины", – рассказал Костышин.