"Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
Артем тогда играл за Мидтьюлланд
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик в свое время мог перейти в "
"Довбик, когда играл в Дании за "Мидтьюлланд", был в шаге от перехода в "Колос". Он уже даже билеты купил. Но тогда президент "Мидтьюлланда" ему позвонил и запретил переходить в наш клуб.
Аргументировал он все тем, что репутационно было запрещено переходить в клуб низшей лиги, а "Колос" тогда играл в Первой лиге Украины", – рассказал Костышин.
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Источник:Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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