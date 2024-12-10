  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
В тренде

"Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге

Наши за границей

Артем тогда играл за Мидтьюлланд

"Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик в свое время мог перейти в "Колос". Об этом рассказал Руслан Костышин, который тогда тренировал ковалевскую команду.

"Довбик, когда играл в Дании за "Мидтьюлланд", был в шаге от перехода в "Колос". Он уже даже билеты купил. Но тогда президент "Мидтьюлланда" ему позвонил и запретил переходить в наш клуб.

Аргументировал он все тем, что репутационно было запрещено переходить в клуб низшей лиги, а "Колос" тогда играл в Первой лиге Украины", – рассказал Костышин.

По теме
yellow-arrow
Большой вызов для Анчелотти. Аталанта - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Винисиус, Мбаппе и Куртуа в старте Реала на Аталанту, Лунин - в запасе
yellow-arrow
Забарный попал в символическую сборную недели в топ-5 лигах Европы. ФОТО
Артем Довбик Колос (Ковалевка) Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости