"Мудрик – выдающийся игрок": директор Баварии прокомментировал слухи о трансфере украинца в мюнхенский клуб
Однако очень дорогой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Баварии" Макс Эберль после матча против "Шахтера" в эксклюзивном интервью для UA-Футбол прокомментировал возможный интерес клуба к украинским футболистам.
“ – Возможно хотите какого-нибудь игрока "Шахтера" пригласить. Если да, то кого?
– Я должен быть честным: сегодня я следил только за нашей командой, не смотрел за "Шахтером". Но раньше у меня была возможность следить за игрой этой команды. У “Шахтера” всегда очень и очень много хороших футболистов.
– Следите ли вы за Михаилом Мудриком, или были это слухи в СМИ?
– Это были слухи. Мудрик – это выдающийся игрок, но у него контракт с “Челси” до 2031 года. Он очень дорого стоит.
Однако, конечно, мы следим за трансферным рынком. Мудрик – это отличный футболист, но на данный момент это только слухи.
– Что Вы можете сказать о Георгии Судакове?
– Хороший игрок, очень хороший игрок, но на данный момент мы не нуждаемся в усилении.
У нас есть план продлить контракты наших футболистов. И когда мы это сделаем, то летом уже заглянем на трансферный рынок“, – сказал Эберль.
Также директор добавил, что в конце первого тайма "мюнхенцам действительно повезло", когда Судаков не реализовал свой момент при счете 1:1.
Напомним, что ранее СМИ сообщали об интересе "Баварии" к Мудрику. В частности, о его аренде из "Челси" зимой.
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