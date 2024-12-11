  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Мудрик – выдающийся игрок": директор Баварии прокомментировал слухи о трансфере украинца в мюнхенский клуб
В тренде

"Мудрик – выдающийся игрок": директор Баварии прокомментировал слухи о трансфере украинца в мюнхенский клуб

Наши за границей
Обновлено

Однако очень дорогой

"Мудрик – выдающийся игрок": директор Баварии прокомментировал слухи о трансфере украинца в мюнхенский клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Баварии" Макс Эберль после матча против "Шахтера" в эксклюзивном интервью для UA-Футбол прокомментировал возможный интерес клуба к украинским футболистам.

Читайте такжеЧуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча

– Возможно хотите какого-нибудь игрока "Шахтера" пригласить. Если да, то кого?

– Я должен быть честным: сегодня я следил только за нашей командой, не смотрел за "Шахтером". Но раньше у меня была возможность следить за игрой этой команды. У “Шахтера” всегда очень и очень много хороших футболистов.

– Следите ли вы за Михаилом Мудриком, или были это слухи в СМИ?

– Это были слухи. Мудрик – это выдающийся игрок, но у него контракт с “Челси” до 2031 года. Он очень дорого стоит.

Однако, конечно, мы следим за трансферным рынком. Мудрик – это отличный футболист, но на данный момент это только слухи.

– Что Вы можете сказать о Георгии Судакове?

– Хороший игрок, очень хороший игрок, но на данный момент мы не нуждаемся в усилении.

У нас есть план продлить контракты наших футболистов. И когда мы это сделаем, то летом уже заглянем на трансферный рынок“, – сказал Эберль.

Также директор добавил, что в конце первого тайма "мюнхенцам действительно повезло", когда Судаков не реализовал свой момент при счете 1:1.

Читайте также“Не газон. Только ноги могли помешать”: Судаков прокомментировал нереализованный момент в матче с Баварией

Напомним, что ранее СМИ сообщали об интересе "Баварии" к Мудрику. В частности, о его аренде из "Челси" зимой.

По теме
yellow-arrow
"Он уже даже билеты купил", - история о том, как Довбик из Европы мог оказаться в Первой лиге
yellow-arrow
Большой вызов для Анчелотти. Аталанта - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Винисиус, Мбаппе и Куртуа в старте Реала на Аталанту, Лунин - в запасе
Бавария (Мюнхен) Макс Эберль Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости