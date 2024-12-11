"Мудрик – выдающийся игрок": директор Баварии прокомментировал слухи о трансфере украинца в мюнхенский клуб

Директор "Баварии" Макс Эберль после матча против "Шахтера" в эксклюзивном интервью для UA-Футбол прокомментировал возможный интерес клуба к украинским футболистам.

“ – Возможно хотите какого-нибудь игрока "Шахтера" пригласить. Если да, то кого?

– Я должен быть честным: сегодня я следил только за нашей командой, не смотрел за "Шахтером". Но раньше у меня была возможность следить за игрой этой команды. У “Шахтера” всегда очень и очень много хороших футболистов.

– Следите ли вы за Михаилом Мудриком, или были это слухи в СМИ?

– Это были слухи. Мудрик – это выдающийся игрок, но у него контракт с “Челси” до 2031 года. Он очень дорого стоит.

Однако, конечно, мы следим за трансферным рынком. Мудрик – это отличный футболист, но на данный момент это только слухи.

– Что Вы можете сказать о Георгии Судакове?

– Хороший игрок, очень хороший игрок, но на данный момент мы не нуждаемся в усилении.

У нас есть план продлить контракты наших футболистов. И когда мы это сделаем, то летом уже заглянем на трансферный рынок“, – сказал Эберль.